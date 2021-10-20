Как Касса по безработице помогает находить работу за границей, а эстонским компаниям набирать работников из Европы
Тогда руку помощи может протянуть EURES, сеть трудового посредничества, специально созданная Европейской Комиссией, и деятельность которой координирует Эстонская касса по безработице. В радиопередаче ”Работа и зарплата” главный специалист Моника Тойгер рассказала подробнее о том, как трудоустроиться за границей, и о том, как работодатели из Эстонии могут с помощью EURES нанимать работников из других стран.
Как EURES помогает работодателям и соискателям работы?
Главная цель EURES (European Employment Services) — предложить как соискателям работы, так и работодателям информацию о трудоустройстве в Европе и о том, как нанимать оттуда работников. Речь идет о самом большом портале по трудоустройству, где на данный момент размещено более 3,5 миллионов вакансий. Консультации и услуги как для работодателей, так и для соискателей работы оказываются бесплатно.
”Консультанты EURES предлагают соискателям работы информацию о трудоустройстве в Европе, а также об условиях работы и проживания. Важно также, что предлагаются только проверенные вакансии. Поскольку предложения о работе поступают через государственные учреждения рынка труда, то, благодаря этому, обеспечены как социальные гарантии, так и то, что заработная плата будет выплачиваться согласно закону”, объяснила Тойгер.
Кроме того, для тех, кто едет на работу в другую страну, EURES предлагает также финансовую поддержку в виде пособия на переезд и изучение языка. Также покрываются расходы, если кандидат должен поехать в другую страну на собеседование.
Есть несколько вариантов, как эстонские компании могут разместить объявление о работе на портале EURES. ”Если вакансия добавлена через портал e-töötukassa, работодатель может отметить, чтобы она автоматически была отправлена на портал EURES. Другая возможность, зарегистрироваться напрямую на портале EURES, где можно уже точно отметить, каких работников они ищут и др.”.
Куда жители Эстонии в основном едут работать?
По словам Тойгер, самое большая активность по-прежнему наблюдается по направлению в Финляндию, поскольку людям так удобнее и близко.
”Несмотря на это, жители Эстонии хотят работать и, например, в странах Южной Европы, в основном по причине, что там теплее климат. Конечно, соискатели работы учитывают то, какими языками они владеют. Так как основной иностранный язык у нас английский, то наиболее популярна, например, Великобритания. Также в Эстонии много людей, владеющих немецким языком, поэтому есть и желающие найти работу в Германии”, рассказала она.
Тойгер обращает внимание, что работодатели Эстонии, которые ищут дополнительную рабочую силу через EURES, зачастую хотят набирать работников из Латвии. ”Как правило, это происходит потому, что Латвия является соседним государством, и такая трансграничная трудовая миграция довольно распространена”, пояснила она. Также иностранная рабочая сила в Эстонии есть, например, из Швеции, Финляндии, Болгарии, Румынии, Словакии и Словении.
Виртуальная ярмарка труда Estonian Day
В сотрудничестве с EURES касса по безработице организует виртуальную ярмарку труда — Estonian Day, цель которой, чтобы работодатели из Эстонии встретились с соискателями работы из других стран. Ярмарка труда пройдет 27 октября, участие в ней бесплатно для всех. Язык ярмарки английский.
Для участия нужно создать учетную запись на платформе europeanjobdays.eu, заполнить информацию о компании, при желании можно добавить также ознакомительные видео, ссылки и затем уже загрузить туда объявления о работе на английском языке. Во время ярмарки Estonian Day работодатели смогут провести предварительный отбор зарегистрировавшихся участников и пригласить их в рамках ярмарки на короткие собеседования.