Как Касса по безработице помогает находить работу за границей, а эстонским компаниям набирать работников из Европы

Тогда руку помощи может протянуть EURES, сеть трудового посредничества, специально созданная Европейской Комиссией, и деятельность которой координирует Эстонская касса по безработице. В радиопередаче ”Работа и зарплата” главный специалист Моника Тойгер рассказала подробнее о том, как трудоустроиться за границей, и о том, как работодатели из Эстонии могут с помощью EURES нанимать работников из других стран.

Как EURES помогает работодателям и соискателям работы?

Главная цель EURES (European Employment Services) — предложить как соискателям работы, так и работодателям информацию о трудоустройстве в Европе и о том, как нанимать оттуда работников. Речь идет о самом большом портале по трудоустройству, где на данный момент размещено более 3,5 миллионов вакансий. Консультации и услуги как для работодателей, так и для соискателей работы оказываются бесплатно.

”Консультанты EURES предлагают соискателям работы информацию о трудоустройстве в Европе, а также об условиях работы и проживания. Важно также, что предлагаются только проверенные вакансии. Поскольку предложения о работе поступают через государственные учреждения рынка труда, то, благодаря этому, обеспечены как социальные гарантии, так и то, что заработная плата будет выплачиваться согласно закону”, объяснила Тойгер.

Кроме того, для тех, кто едет на работу в другую страну, EURES предлагает также финансовую поддержку в виде пособия на переезд и изучение языка. Также покрываются расходы, если кандидат должен поехать в другую страну на собеседование.

Есть несколько вариантов, как эстонские компании могут разместить объявление о работе на портале EURES. ”Если вакансия добавлена через портал e-töötukassa, работодатель может отметить, чтобы она автоматически была отправлена на портал EURES. Другая возможность, зарегистрироваться напрямую на портале EURES, где можно уже точно отметить, каких работников они ищут и др.”.

Куда жители Эстонии в основном едут работать?