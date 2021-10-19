Опубликовано рекордное количество предложений о работе! В каких сферах больше всего вакансий?

По сравнению с 2019 годом работодатели искали значительно больше работников в сферах механики и техники (+63 %), строительства и недвижимости (+55 %), а также промышленности и производства (+53 %).

Спрос на рабочую силу очень быстро рос также в ИТ-секторе — там в третьем квартале этого года работодатели опубликовали на 50 % больше предложений о работе, чем в тот же период 2019 года. Спрос на специалистов и руководящих работников ИТ-сектора увеличился на целых 75 %.

В то же время сильный рост количества предложений о работе был отмечен в сфере общественного питания, где в третьем квартале было опубликовано на 42 % больше объявлений по сравнению с 2019 годом.

Количество предложений о работе превысило уровень 2019 года и в секторе туризма

По сравнению с третьим кварталом 2019 года в этом году работодатели опубликовали больше предложений о работе даже в секторе туризма, который долгое время был одной из немногих сфер, где количество предлагаемых должностей не возвращалось к докризисному уровню. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в туристическом секторе из-за низкой сравнительной базы выросло более чем в три раза, увеличившись на целых 217 %.

Нехватка рабочей силы острее всего ощущается среди квалифицированных рабочих и специалистов высшего звена

”Большой выбор предложений о работе создал прекрасную возможность найти хорошее рабочее место, но при этом значительно увеличил конкуренцию среди работодателей за привлечение к себе внимания работников”, — пояснил происходящее на рынке труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.