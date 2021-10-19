CityBee закрывает парковочные зоны в Тарту

”В летний сезон растёт интерес к услуге каршеринга CityBee по всей Эстонии. В связи с этим мы открыли парковочные зоны в Тарту, Пярну и Курессааре, чтобы упростить передвижение жителей Эстонии по стране. Парковочные зоны в Тарту были замечательно приняты потребителями, и их использовали именно для дальних поездок. К сожалению, с началом осенне-зимнего сезона спрос уменьшился, поскольку люди всё чаще остаются на месте, поэтому мы решили закрыть парковочные зоны в Тарту”, — объяснил руководитель CityBee Eesti Эгерт Кивисаар. Помимо парковочных зон в Тарту, в сентябре были закрыты также парковочные зоны популярных летом городов Пярну и Курессааре.

Руководитель CityBee отметил, что предприятие отслеживает обратную связь от клиентов, и как только спрос на услугу вырастет, предприятие будет готово открыть парковочные зоны. ”Для нас важно быть там, где находятся люди, которые нуждаются в нашей услуге. Тартусцы предпочитают пользоваться для передвижения по городу общественным транспортом, пешком или на велосипеде, поэтому нам не целесообразно держать в Тарту транспортные средства CityBee в зимний сезон”, — рассказал Кивисаар.

Он добавил, что находившиеся в Тарту транспортные средства отправляются в районы, где спрос на услугу CityBee высокий и транспортные средства ежедневно активно используются.

У CityBee сейчас в Эстонии 350 транспортных средств и 129 000 пользователей.