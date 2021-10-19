ОБЗОР | Именно эти три политика проиграли выборы в Таллинне — все по разным причинам

После муниципальных выборов 2021 года сложно назвать победителя. Европарламентарий Яна Тоом четко отметила: ”Центристская партия выиграла выборы. И проиграла”. Имея в виду потерю единоличной власти в столице.

Были и другие поражения.

Раймонд Кальюлайд

Социал-демократ Раймонд Кальюлайд набрал 1579 голосов. Это крайне мало для кандидата в мэры, депутата Рийгикогу, активно работающего с эстонцами и русскими. Его слабый результата отметила даже коллега по партии Рийна Сиккут. ”Неприятно удивило, что Раймонд Кальюлайд набрал меньше голосов, чем ожидалось”, — сказала она в эфире ERR. Еще четыре года назад бывший бывший старейшина Пыхья-Таллинна набрал 5521 голосов. В 2019 году он бросил центристов из-за коалиции с EKRE. Пришлось сменить партию, чтобы не сотрудничать с дьяволом, в итоге придется сотрудничать только с шестью депутатами горсобрания (Соцдемы получили 6 мандатов, в 2017 году — 9).

К слову, малоизвестный рекламист без опыта в политике и должности в парламенте Марек Рейнаас (Eesti 200) заработал 1939 голосов.

Юри Ратас

Дважды премьер-министр, спикер парламента, председатель самой популярной в Таллинне партии, первый номер в Мустамяэ Юри Ратас набрал на 5 тысяч меньше, чем старейшина района Лаури Лаатс. Три тысячи против восьми. Можно предположить, что мустамяэсцы понимают ситуацию — Ратас не умеет в муниципальную политику. Вряд ли. Тогда Михаил Кылварт не бил бы рекорды на парламентских выборах. Теперь же журналисты спекулируют: грядет смена председателя центрального комитета. Лидер (?) партии занял пятое место на выборах среди соратников. Это удар по авторитету. Еще наслаиваются проблемы с коронавирусом и общереспубликанская критика министра Танеля Кийка.

К слову, все центристские министры ничего не показали на этих выборах. Танель Кийк — 872 голоса, Тынис Мелдер — 414, Таави Аас — 982, Эва-Мария Лийметс — 120.

Рихо Террас