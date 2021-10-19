Андрес Меритс: без действующих ограничений невозможно избежать перегрузки больниц

По словам Меритса, в Южной Эстонии уже начинают заканчивать плановое лечение, и подобная ситуация становится все ближе и в случае Северной Эстонии.

"У ограничений есть реальное влияние на здоровье населения и пандемию, если выигранное с помощью них время использовать для того, что необходимо сделать — провести вакцинацию групп риска, которые еще не вакцинировались, и ввести бустерные дозы тем, кому необходимо (людям с иммунодефицитом — прим. ред.)", — рассказал вирусолог.

Меритс понимает, что такие шаги не нравятся обществу, но они оказывают необходимый эффект. Он подчеркивает, что для введения ограничения должна быть большая цель, нежели временное подавление вируса, а именно — более быстрое проведение вакцинации населения.

По его словам, если вместе с ограничениями не будет вакцинации групп риска, то все — по крайней мере большая часть населения — без иммунитета к коронавирусу заразятся в течение осенне-зимнего сезона. Он добавил, что сезон особо активного распространения коронавируса приходится на период с октября по начало или середину мая.

Меритс добавил, что за последнюю неделю число новых случаев заражения среди невакцинированного населения было самым высоким за всю пандемию, даже выше, чем в марте, когда был пик второй волны. Что касается заражения среди вакцинированного населения, то оно близко к высокому уровню, но еще его не достигло.

"Ситуация сейчас очень плохая и движется в совершенно неправильном направлении. Чувство опасности не пропорционально реальности", — добавил профессор.