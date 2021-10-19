За сутки в Эстонии прибавилось 1102 случая заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 19 октября в больнице находятся 412 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 304 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них 211, или 69,4%, не вакцинированы и 93, или 30,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 63 новых истории болезни. Умерло шесть зараженных коронавирусом: 67-летняя женщина, 70-летний мужчина, 71-летний мужчина, 77-летняя женщина, 92-летняя женщина и 94-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7 577 результатов теста, из которых 1 102 оказались положительными. Из получивших положительный тест 686 не были вакцинированы и 416 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 824 дозы вакцины, всего введено 1 402 828 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 68,2%.

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