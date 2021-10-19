В школах хотят начать тестировать на коронавирус и учеников младше 12 лет

Сейчас невакцинированные одноклассники заразившегося коронавирусом могут ходить на занятия при отрицательном экспресс-тесте. В министерстве предлагают в дальнейшем использовать ПЦР-тесты, причем тестировать собираются и школьников младше 12 лет, сообщили во вторник утренние теленовости ERR.

Ждать результата теста придется дома, однако не всему классу, а только тем, кто сидел рядом с заразившимся школьником. Метод взятия пробы также хотят сделать более удобным, заменив пробу из носа на пробу слюны.

В министерстве подчеркнули, что правительство пока только обсудит эти предложения.