Госпитализированы два ребенка, пострадавшие в ДТП

В 16:05 произошло ДТП на Кесклиннаском мосту в Пярну, где 37-летний мужчина на электросамокате сбил 6-летнюю девочку. Ребенка доставили в Пярнускую больницу.

В 17:11 произошло ДТП на Палдиском шоссе в Кейла, где 81-летний мужчина на Toyota Corolla на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку. Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20.26 произошло ДТП на перекрестке улиц Уссимяэ и Прийсле в Таллинне, когда 23-летний мужчина на Honda Accord столкнулся с приближавшимся справа автомобилем Peugeot 3008, которым управляла 41-летняя женщина. Водителя Peugeot доставили в Ида-Таллинсскую центральную больницу.