18.10.2021, 22:30
Центристы намерены предложить партнерам по коалиции понизить налог с оборота на энергоносители. Реформисты удивлены(9)
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На прошлой неделе правительственная коалиция договорилась о компенсации высокой цены на электроэнергию, но теперь Центристская партия считает, что принятых мер недостаточно, передает rus.err.
"По нашей оценке, сокращение одной лишь сетевой платы не хватит, чтобы зимние счета не были огромными. Мы некоторое время думали о дополнительной мере, которая могла бы помочь как обычным потребителям, так и предприятиям, и пришли к выводу, что необходимо сократить налога с оборота на центральное отопление, электричество и газ", — рассказал о планах центристов депутат Рийгикогу Эрки Сависаар.
Точной цифры снижения налога с оборота на энергоносители пока нет.
Реформисты, в свою очередь, заявляют, что к ним не поступало никаких предложений от коалиционного партнера, и единственные меры поддержки, которые они обсуждали, были оговорены на прошлой неделе.