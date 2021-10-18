Центристы намерены предложить партнерам по коалиции понизить налог с оборота на энергоносители. Реформисты удивлены

"По нашей оценке, сокращение одной лишь сетевой платы не хватит, чтобы зимние счета не были огромными. Мы некоторое время думали о дополнительной мере, которая могла бы помочь как обычным потребителям, так и предприятиям, и пришли к выводу, что необходимо сократить налога с оборота на центральное отопление, электричество и газ", — рассказал о планах центристов депутат Рийгикогу Эрки Сависаар.