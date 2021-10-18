Комендантский час, закрытые магазины и удаленная учеба: Латвия объявляет локдаун

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в течение четырех недель, до 15 ноября, в Латвии будут действовать жесткие ограничения.

Какие решения приняло правительство Латвии

- Локдаун с 21 октября по 15 ноября.

- С 20:00 до 5:00 вводится комендантский час.

- После осенних каникул удаленная учеба еще на одну неделю. После 1 ноября 1-3 классы будут учиться в школе, остальные останутся на удаленном обучении еще две недели.

- Продолжают работать детсады (дежурные группы).

- Будут закрыты все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости.

- Будет ограничено предоставление услуг (в том числе, будут закрыты парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания)

- Будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).

- Будут введены ограничения на собрания, а также лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся. По словам Кариньша, сейчас жители Латвии более опасны для других стран, чем иностранцы для латвийцев.

Программы помощи, в том числе пособия по простою, будут восстановлены, отметил Кариньш. По его словам, решение будет принято в ближайшие дни.

Кариньш и министр здравоохранения Даниэль Павлютс принесли извинения всем вакцинированным жителям Латвии. Они признали, что процесс вакцинации в стране фактически провалился, и это стало причиной для введения ограничений. "Многим это может показаться непонятным — почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что в процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали", — заявил Кариньш.