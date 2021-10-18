В Ляэне-Таллиннской центральной больнице произошла вспышка COVID-19, хирургическое лечение ограничено

"В связи со вспышкой COVID-19 в отделении стерилизации, мы сокращаем в клинике хирургии плановое хирургическое лечение (хирургия, урология, проктология, ортопедия) на период 18.10 — 22.10.2021. Экстренная хирургическая помощь будет гарантирована", — сообщил Департаменту здоровья председатель правления LTKH Аркадий Попов.

По состоянию на утро 18 октября симптоматическое больничное лечение от COVID-19 требовалось 309 пациентам. Из них невакцинированными были 213 (68,9%) человек, завершили курс вакцинации 96 (31,1%).

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