В Петербурге вводятся QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест

"С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака", — говорится в сообщении.

Также доступ посетителей на предприятия общепита в Санкт-Петербурге с 1 декабря будет осуществляться по QR-коду о полном курсе вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации, передает ТАСС.

"С 1 декабря это условие [о необходимости предъявления QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании или же справки о медотводе от вакцинации] вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха", — говорится в сообщении.

В Петербурге число участников массовых мероприятий, не требующих согласования, с 1 ноября снизили с 75 до 40 человек — постановление.

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