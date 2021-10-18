В Петербурге вводятся QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест
"С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака", — говорится в сообщении.
Также доступ посетителей на предприятия общепита в Санкт-Петербурге с 1 декабря будет осуществляться по QR-коду о полном курсе вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации, передает ТАСС.
"С 1 декабря это условие [о необходимости предъявления QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании или же справки о медотводе от вакцинации] вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха", — говорится в сообщении.
В Петербурге число участников массовых мероприятий, не требующих согласования, с 1 ноября снизили с 75 до 40 человек — постановление.
Дистанционный режим работы
Петербургским работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября. "Исполнительные органы государственной власти Санкт -Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт -Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 ноября по 3 ноября", — говорится в сообщении.
Также предприятиям Санкт-Петербурга предписано перевести с 1 ноября работников старше 60 лет на дистанционный режим работы, если они не пройдут вакцинацию или не предоставят медотвод от прививки. "С 1 ноября организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет. Это требование не касается граждан, которые имеют либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации", — говорится в сообщении.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.