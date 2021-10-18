18.10.2021, 20:53
ВИДЕО | Кылварт о коалиции: мы не сядем за стол переговоров с теми, кто оскорбляет нашего избирателя(13)
Foto: Tiit Blaat
Мэр Таллинна Михаил Кылварт в прямом эфире "Актуальной камеры" заявил, что у Центристской партии, потерявшей после муниципальных выборов абсолютное большинство в столице, пока нет четкого видения, с кем войти в коалицию, передает rus.err.
"Мы пока не обсуждали, с кем и как мы готовы создавать коалицию. Естественно, мы не отказываемся от ответственности. Мы хотим реализовать наши обещания и защитить нашего избирателя. Поэтому, безусловно, мы возьмем инициативу на себя и сделаем свое предложение", — сообщил Кылварт.
"Мы, естественно, не будем в Таллинне закрывать русские школы. Такой коалиции с центристами не будет", — обозначил одну из красных линий столичный градоначальник.
Какие есть еще красные линии? "Мы не готовы садиться за стол переговоров с людьми, которые позволяют себе оскорблять нашего избирателя. Мы не готовы работать с партиями, которые не в состоянии создать уважительную атмосферу", — сказал мэр Таллинна.