ВИДЕО | Кылварт о коалиции: мы не сядем за стол переговоров с теми, кто оскорбляет нашего избирателя

"Мы пока не обсуждали, с кем и как мы готовы создавать коалицию. Естественно, мы не отказываемся от ответственности. Мы хотим реализовать наши обещания и защитить нашего избирателя. Поэтому, безусловно, мы возьмем инициативу на себя и сделаем свое предложение", — сообщил Кылварт.

"Мы, естественно, не будем в Таллинне закрывать русские школы. Такой коалиции с центристами не будет", — обозначил одну из красных линий столичный градоначальник.

Какие есть еще красные линии? "Мы не готовы садиться за стол переговоров с людьми, которые позволяют себе оскорблять нашего избирателя. Мы не готовы работать с партиями, которые не в состоянии создать уважительную атмосферу", — сказал мэр Таллинна.