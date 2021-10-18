В столичном Хааберсти предложат бесплатную правовую помощь. Требуется предварительная регистрация

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова цель акции предложить жителям возможность бесплатно получить юридическую консультацию, которая всегда востребована у жителей.

”Приглашаю жителей и в этот раз воспользоваться возможностью получить бесплатную правовую консультацию у профессионалов своего дела. На инфодне можно получить консультацию как на русском, так и на эстонском языках”, — сказал старейшина и добавил, что для получения бесплатной правовой помощи требуется предварительная регистрация.

На инфодне можно будет получить консультации по вопросам семейного права, на тему алиментных обязательств, прав наследования, нотариальных действий, споров вытекающие из трудовых отношений, по вопросам проблематики квартирных товариществ, требований к исковым заявлениям, споров по защите прав потребителя, переписки с государственными и муниципальными органами и требований к оформлению документов.

На инфодень правовой помощи HUGO предварительная регистрация по телефону +372 6 880 400. Правовая помощь оказывается в сотрудничестве правовой платформы HUGO.legal и города Таллинна.