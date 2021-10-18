Завершается первый этап расширения Пиритаской экономической гимназии

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, в последние недели в социальных сетях распространяется неверная информация о пристройке к зданию ПЭГ, что огорчает как персонал школы, учащихся и их родителей, так и работников связанных с этим строительством учреждений.

”Сейчас интенсивно осуществляется расширение Пиритаской экономической гимназии, строители трудятся даже в выходные дни. Пристройка к зданию школы будет готова в конце этого года”, - подчеркнул старейшина района.

”При ремонте и реновации старых строений нередко возникают непредвиденные задержки. В ходе строительных работ на территории ПЭГ выяснилось, что в здании, к которому добавляется пристройка, просели кровельные панели. Поэтому возникла потребность в укреплении конструкций здания, что и было сделано путем дополнительной монолитизации и добавления арматуры. Здание, которое получит еще один этаж, теперь имеет улучшенную несущую способность. Соответственно был продлен до конца года срок завершения пристройки. Стоимость этих дополнительных работ вместе с проектированием — 150 000 евро”, - пояснил Тынис Лийнат.

Работникам и учащимся ПЭГ обеспечена полная безопасность на период строительства. ”В зданиях, где не ведутся строительные работы, можно спокойно продолжать учебный процесс. Зона строительства огорожена согласно требованиям и посторонние лица не могут туда попасть”, - заверил старейшина района.

Строительные работы всегда означают временные неудобства. Некоторые учащиеся сейчас вынуждены посещать занятия в вечернюю смену. Это временное решение на период строительных работ. ”Просим всех отнестись с пониманием к кратковременным неудобствам. Огромное спасибо персоналу школы, учащимся и их родителям”, - добавил Тынис Лийнат.

Расширение ПЭГ поделено на два этапа. В рамках первого этапа будут выполнены строительные работы на сумму 2,4 миллиона евро, а в рамках второго этапа — на сумму 4,5-5 миллионов евро. ”Второй этап строительства запланирован на 2022 год. Соответствующие средства уже включены в городской бюджет Таллинна на следующий год”, - сказал Тынис Лийнат.