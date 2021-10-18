Подписка на акции Arco Vara превысила ожидания почти в пять раз

Arco Vara выпускает 1 000 000 акций, в итоге же подписка была оформлена на 4 835 950 акций на сумму 10 880 887,50 евро. Всего в тендере приняли участие 6 860 инвесторов. По словам исполнительного руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, результат превзошел даже самые смелые ожидания.

”В то же самое время состоялось еще несколько выпусков акций и облигаций, и у инвесторов растет выбор возможностей для вложения денег. Так что эмиссия Arco Vara оказалась очень удачной. Это подтверждает прежнюю убежденность нашего предприятия в том, что желание людей инвестировать растет, а сфера развития недвижимости остается привлекательной. Я рад, что за последний год Arco Vara сильно заинтересовала как клиентов, так и инвесторов”, — сказал Нийнемяэ.

При распределении акций предприятие в первую очередь будет отдавать предпочтение новым розничным (малым) инвесторам, которые не были в списке акционеров Arco Vara по состоянию на конец рабочего дня 19 сентября, и поэтому будут классифицированы как новые инвесторы. ”В подписке приняло участие 6116 таких новых инвесторов. Таким образом, поставленная цель в виде 1000 новых инвесторов была значительно перевыполнена”, — подтвердил Нийнемяэ, по словам которого за последний год количество акционеров Arco Vara увеличилось в семь раз.

Согласно эмиссионным документам, в первую очередь акции в количестве до 100 штук будут распределены каждому новому инвестору. В части, превышающей сто акций, акции будут распределены между новыми инвесторами в соответствии с принципами распределения второй очереди.

Существующие акционеры также могли принять участие в подписке. Во вторую очередь акции будут распределены между всеми инвесторами, которые оформили подписку, в соответствии с их заявкой. Благодаря большому количеству подписчиков, инвесторы получат 12,93 % желаемых акций при распределении второй очереди.