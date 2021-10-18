Lidl предлагает работникам более 1000 евро. Известная торговая сеть: наши сотрудники получают столько же

Поскольку Lidl планирует набрать 800 работников, то велика вероятность, что обслуживающий персонал будет менять место работы — уходить из магазинов других сетей в Lidl.

Коммерческий директор торговой сети Prisma Лийна Пярлин опасности того, что Lidl может "перекупить" сотрудников не видит. Она отмечает, что в октябре компания подняла зарплату обслуживающему клиентов персоналу, и новое повышение планируется на весну.

"Нехватка рабочей силы в розничной торговле вызывает озабоченность, и прибавление конкурентов заставляет поднапрячься", — признала Пярлин.

Руководитель отдела персонала торговой сети Rimi Кайре Теро признает кризис с рабочей силой и отмечает, что зарплаты у них тоже поднимаюся. Предлагаемая в Lidl зарплата кажется Теро логичной в случае компании, которая выходит на рынок.

Глава отдела коммуникаций сети Coop Мартин Мийдо подчеркивает, что их работники получают по существу ту же зарплату, что и будущие сотрудники Lidl.

"Судя по этим цифрам, Lidl не предлагает более высокую зарплату, в Coop средняя зарплата по Таллинну и Харьюмаа, грубо говоря, такая же. К тому же наши работники имеют еще различные бонусы", — сказал Мийдо.

Проблемы с рабочей силой в Coop нет. "У нас нет такого кризиса, как у конкурентов, потому что мы предлагаем своим людям и множество других важных вещей", — отметил представитель Coop и добавил, что к ним часто приходят устраиваться на работу именно потому, что ценят человеческую культуру труда.

Зарплата выше, но и работы больше

Главный кадровик сети Maxima Леа Кимбер говорит, что надо бы внимательнее посмотреть, какой круг обязанностей будет у работников Lidl за предлагаемую зарплату. Из объявлений Lidl можно понять, что компания за эту зарплату хочет иметь универсального работника. Они должны будут уметь и выполнять все виды работ: заполнять полки, работать на кассе, обслуживать клиентов, а при необходимости — убирать и т.п.

"В Maxima другой подход, у работников специализация и, исходя из этого, и различные уровни зарплат", — сказала она.