Lidl предлагает работникам более 1000 евро. Известная торговая сеть: наши сотрудники получают столько же(49)
Поскольку Lidl планирует набрать 800 работников, то велика вероятность, что обслуживающий персонал будет менять место работы — уходить из магазинов других сетей в Lidl.
Коммерческий директор торговой сети Prisma Лийна Пярлин опасности того, что Lidl может "перекупить" сотрудников не видит. Она отмечает, что в октябре компания подняла зарплату обслуживающему клиентов персоналу, и новое повышение планируется на весну.
"Нехватка рабочей силы в розничной торговле вызывает озабоченность, и прибавление конкурентов заставляет поднапрячься", — признала Пярлин.
Руководитель отдела персонала торговой сети Rimi Кайре Теро признает кризис с рабочей силой и отмечает, что зарплаты у них тоже поднимаюся. Предлагаемая в Lidl зарплата кажется Теро логичной в случае компании, которая выходит на рынок.
Глава отдела коммуникаций сети Coop Мартин Мийдо подчеркивает, что их работники получают по существу ту же зарплату, что и будущие сотрудники Lidl.
"Судя по этим цифрам, Lidl не предлагает более высокую зарплату, в Coop средняя зарплата по Таллинну и Харьюмаа, грубо говоря, такая же. К тому же наши работники имеют еще различные бонусы", — сказал Мийдо.
Проблемы с рабочей силой в Coop нет. "У нас нет такого кризиса, как у конкурентов, потому что мы предлагаем своим людям и множество других важных вещей", — отметил представитель Coop и добавил, что к ним часто приходят устраиваться на работу именно потому, что ценят человеческую культуру труда.
Зарплата выше, но и работы больше
Главный кадровик сети Maxima Леа Кимбер говорит, что надо бы внимательнее посмотреть, какой круг обязанностей будет у работников Lidl за предлагаемую зарплату. Из объявлений Lidl можно понять, что компания за эту зарплату хочет иметь универсального работника. Они должны будут уметь и выполнять все виды работ: заполнять полки, работать на кассе, обслуживать клиентов, а при необходимости — убирать и т.п.
"В Maxima другой подход, у работников специализация и, исходя из этого, и различные уровни зарплат", — сказала она.
Кимбер отметила, что Maxima предлагает своим работникам такие блага, которых нет в других торговых сетях — горячий обед, чай-кофе. "Для живущих далеко — бесплатный транспорт, проживание в наших арендованных домах. Мы подумали о детях работников — у нас хорошо успевающие дети получают ежемесячную стипендию в 40 евро. Пошедшие в 1-й класс дети получают пакет школьных принадлежностей", — перечислила Кимбер.
Она также добавила, что в Maxima могут найти себе работу люди вне зависимости от возраста, образования и трудовых возможностей. Так, в Maxima работают почти 500 человек с пониженной трудоспособностью.