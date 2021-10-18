В ходе местных выборов полиция получила около 100 сообщений о возможных нарушениях

"Например, были сообщения, что при голосовании за конкретного кандидата людям предлагали алкоголь и сигареты. Также было несколько сообщений, что кто-то предлагает транспорт до избирательного участка и просит голосовать за себя. Были и сообщения о том, что за голосование за конкретного кандидата предлагали и деньги. По части этих сообщений мы уже выяснили обстоятельства, но часть случаев еще проверяется. Также были сообщения об изрисованных или испорченных предвыборных плакатах и по этим сообщениям было начато около 10 делопроизводств о проступке", — сообщил оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.