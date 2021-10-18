ВИДЕО | Юри Ратас: я очень доволен личным результатом на выборах. В партии разговоров о смене председателя нет

- Вы довольны личным результатом?

- Я остался очень доволен. Я знаю, что Delfi не очень этим доволен, но я — очень. Центристская партия выиграла по Эстонии, выиграла в Таллинне. Так что это сильный мандат от наших избирателей.

- Нельзя не заметить, что вы получили почти на 24 000 голосов меньше Михаила Кылварта, и даже Лаури Лаатс, с которым вы баллотировались в одном округе, вас обошел. Вам не кажется, что это какой-то показатель того, что надо бы заменить председателя Центристской партии?

- Я очень горд за нашу команду. Поздравляю Михаила Кылварта, он показал отличный результат. Я считаю, что нет смысла сравнивать голоса Ласнамяэ и Мустамяэ. Они никогда на самом деле не были сравнимы. И Лаури Лаатс, и старейшина Пирита Тынис Лийнат, старейшина Хааберсти Олег Сильянов, — у всех отличный результат. В итоге же это — моя команда, это команда Центристской партии.

- У вас внутри партии не было разговоров о том, что может быть Михаил Кылварт будут новым председателем партии?

- Не было. Об этом кажется были разговоры скорее в редакции Delfi.

- Насколько вы считаете вероятным, что на следующие выборы в Рийгикогу Центристская партия пойдет с Кылвартом, и он может стать первым премьер-министром Эстонии, чей родной язык — не эстонский?

- Центристская партия проведет свой съезд в следующем году и выберет как нового председателя, так и новое правление.

- Танель Кийк, министр здоровья и труда, тоже много голосов не получил — меньше тысячи. Не показывает ли это недоверие народа к нему как министру?

- Я считаю, что эти выборы показали на самом деле то, что те из баллотировавшихся кандидатов, кто был в действительности связан с местной тематикой, кто был из горуправы или управы части города, они как правило добились хорошего результата. Думаю, что это для избирателя хороший знак. Знак профессионализма — когда делается очень ясная разница: идет ли речь о местных выборах или выборах на уровне государства.