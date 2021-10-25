В каком интернет-магазине покупать безопасно?

Чтобы обеспечить покупателям чувство уверенности при совершении интернет-покупок, Союз интернет-торговли Эстонии присваивает знак доверия «Безопасное место покупок» (Turvaline ostukoht) интернет-магазинам, соответствующим установленным критериям. По словам руководителя союза Тыну Вяэта, интернет-покупки – это растущий тренд, что в свою очередь выводит на рынок новые интернет-магазины в дополнение к возможности покупать по всему миру. «Не все из них могут в своей деятельности стопроцентно исходить из действующего законодательства и учитывать все права потребителей. Это может быть не злонамеренно, а по незнанию. Департамент защиты прав потребителя и технического надзора ежегодно выявляет сотни интернет-магазинов, которые сознательно или по неведению пренебрегают установленными для интернет-магазинов правилами. Лишь 2 % интернет-магазинов, ходатайствовавших о знаке доверия «Безопасное место покупок», получили его, так сказать, безупречно, без того, чтобы в интернет-магазине необходимо было сделать изменения», – добавил Вяэт.

Частично контролируют безопасность интернет-магазина банки и поставщики платежных решений: применяет ли интернет-магазин Закон о защите персональных данных GDPR, есть ли у домена сертификаты безопасности и безопасны ли платежные решения? Но помимо этих правил добавляется еще множество законов, очень важных не для продавца, а именно для покупателя. «Так, некоторые крупные банки рекомендуют интернет-продавцам сначала ходатайствовать о знаке доверия «Безопасное место покупок» и снова обратиться в банк для сотрудничества лишь после получения знака. Такая обратная связь является признанием знака доверия «Безопасное место покупок»».

Знак доверия дает покупателю чувство уверенности