Президент Алар Карис провозгласил сегодня три закона

Поправки к Закону о рынке электроэнергии касаются производства электроэнергии из возобновляемых источников. В частности, теперь прописана возможность выплата субсидий с тем, чтобы в 2030 году выработка электроэнергии из возобновляемых источников составляла 40% суммарного потребления.

Изменения в Законе о трудовом договоре касаются применения в Эстонии директивы Евросоюза по созданию баланса рабочей и частной жизни родителей и людей, занимающихся уходом. Поправки уточняют право данной категории работников требовать гибкие условия труда, например частичной рабочей нагрузки или возможности удаленной работы. Внесена поправка, облегчающая прием на работу подростков 13-14 лет.

Изменения в законодательстве, касающегося требований к выпускаемой продукции, расширяют компетенцию органов надзора за рынком товаров. В частности, это касается товаров, продающихся в интернет-магазинах. Поправки необходимы для улучшения надзора и обеспечения максимально оперативного удаления опасной продукции с рынка, повышения эффективности надзора за товарами из третьих стран.