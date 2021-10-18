В Рийгикогу поддержали освобождение средней пенсии от подоходного налога

Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар пояснил, что это позволит улучшить экономическое положение пенсионеров.

”В дальнейшем в отношении пенсии по старости начнет действовать ступенчатый подоходный налог. Налоговая ставка для средней пенсии по старости — ноль. Все, что сверх этой суммы, будет облагаться обычным подоходным налогом в размере 20 %”, — сказал Сависаар.

По его словам, освобождение доходов от налогов сначала применит Департамент социального страхования, затем — Пенсионный регистр.

”В случае, если пенсия и выплаты обязательной накопительной пенсии ниже, чем сумма освобожденного от подоходного налога дохода пенсионера, пенсионер сможет использовать остаток для освобождения от подоходного налога других доходов, например, зарплаты. Для этого пенсионер должен подать заявление лицу, удерживающему подоходный налог, т.е. лицу, которое совершает выплаты”, — сказал Сависаар.

Право на освобождение доходов людей пенсионного возраста от налогов распространяется на всех лиц, достигших пенсионного возраста, вне зависимости от пенсионного статуса и типа пенсии. Таким образом, вычесть необлагаемый налогом доход могут и лица, отсрочившие выход на пенсию.

Заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк добавил, что в случае, если человек достигает пенсионного возраста в период налогообложения, он получает право использовать необлагаемый налогом доход лица пенсионного возраста в течение всего периода налогообложения, т.е. 12-кратную месячную ставку, как в общем случае с необлагаемым налогом доходом.

”Размер средней пенсии по старости в значении Закона о подоходном налоге устанавливается на период налогообложения в Законе о государственном бюджете на соответствующий год”, — пояснил Кокк. Он сослался на данные, согласно которым в соответствии с летним прогнозом Министерства финансов и с учетом внеочередного повышения пенсий на 20 евро в 2023 году средняя пенсия по старости составит 654 евро.