СПИСОК | Не доверяют сами себе? Эти кандидаты не получили на выборах ни одного голоса

Понятно, что на выборах кандидат является одновременно и избирателем и может проголосовать за самого себя. Но, несмотря на это, набралось более 100 кандидатов, которые не доверяют даже самим себе быть депутатом местного органа власти.

Практически половина (51) не получивших голосов кандидатов проходили по партийным спискам. К примеру, у Центристской партии по Эстонии таких оказалось 28.

На графике ниже приведена разбивка не получивших голосов кандидатов по партиям. В самом большом желтом секторе круга объединены избирательные союзы, в списках которых было меньше трех кандидатов, получивших ноль голосов.

Если у центристов непопулярные среди избирателей кандидаты были распределены по 22 регионам, то, к примеру, в Раквере нашелся один список, где "нули" в графе собранных голосов имеют целых 15 кандидатов.

Это руководимый нынешним вице-мэром Андресом Яадла избирательный союз "Rakvere Heaks". Сам Яадла считает, что у этих людей проявилось исчезающее ныне чувство человеческого достоинства, чтобы не голосовать за самого себя. "Они проголосовали за других людей из списка", — говорит Яадла.

Кстати, в избирательном списке Яадла четыре года назад было девять кандидатов, не набравших ни одного голоса.