Россия выполнила контракты по "Спутнику V" лишь на 5%

Агентство пишет, что, по данным аналитической компании Airfinity, Россия заключила с 62 странами контракты на поставку примерно миллиарда доз "Спутника V", но в реальности пока отгрузила всего 48 млн — то есть, 4,8% того, что обещала.

Иран заказал 60 млн доз, получил пока всего 1,77 млн. Индии были обещаны 125 млн комплектов из двух доз, но пока там сделан всего 1 млн прививок "Спутником". Венесуэла еще в декабре заказала 10 млн доз, получила пока всего четыре миллиона. Турция в апреле объявила о контракте на 50 млн доз, а в августе — о том, что не может начать вакцинацию "Спутником", потому что не знает, когда к небольшому количеству полученных первых доз поступят вторые (а они у "Спутника" разные по составу).

Глава занимающегося продвижением "Спутника" Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил Ассошиэйтед Пресс, что в августе-сентябре было развернуто или увеличено производство вакцины на местах, в разных странах, и теперь проблемы с ее поставками полностью решены.

Но собеседники агентства считают, что задание поднять престиж России производители "Спутника V" и РФПИ уже провалили.

"Я думаю, в некоторых случаях, в Иране, Гватемале, Аргентине, возможно, в Мексике, репутация России стала, наверное, даже немножко хуже, чем была бы, если бы они ничего не делали или с самого начала давали более реалистичные обещания. Потому что люди разочарованы", — сказала агентству американский эксперт по организации здравоохранения, профессор Джуди Твигг.