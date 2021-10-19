Волшебный ивермектин — очередная сказка про панацею

Другой часто цитируемый документ о предполагаемом воздействии ивермектина на COVID-19 был отозван в июле 2021 года после того, как ученые обнаружили серьезные недостатки в исследовании.( ​​https://www.nature.com/articles/d41586-021-02081-w ) Эти недостатки варьировались от неправильного статистического анализа до расхождений между собранными данными и опубликованными результатами, дублированных историй болезни и включения в выборку субъектов исследования, которые умерли еще до включения в исследование. Что еще более тревожно, по крайней мере два других часто цитируемых исследования вызвали серьезные подозрения по поводу научного мошенничества.

На момент написания этой статьи два крупных рандомизированных клинических испытания не показали значительной пользы от использования ивермектина для лечения COVID-19. Авторитетные национальные и международные организации здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения, Центр по контролю и профилактике заболеваний США и другие, единогласно рекомендуют не использовать ивермектин для предотвращения или лечения COVID-19, за исключением контекста клинических испытаний. Эстонское агентство по лекарствам высказывает ту же позицию.

Кристи Сарап, Начальник отдела коммуникаций Государственного агентства по лекарствам:

— В настоящее время нет убедительных данных, подтверждающих использование ивермектина для лечения коронавируса. Ивермектин в Эстонии отпускается только по рецепту. Он используется для лечения от паразитов как у людей, так и у животных. В Эстонии нет разрешения на продажу таблеток ивермектина для использования препарата человеком, но ивермектин можно использовать без разрешения на продажу на основании заявки Эстонского общества инфекционных заболеваний, то есть его все еще можно получить в аптеке только по рецепту и без отдельного обращения к врачу.



И в Индии, с которой все эти разговоры и начались, тоже в ивермектине как лекарстве от SARS-CoV-2 разочаровались и не рекомендуют его для подобной лечебной практики.