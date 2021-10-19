Волшебный ивермектин — очередная сказка про панацею
По эстонским социальным сетям гуляет пост, где приводится якобы успешные случаи лечения COVID при помощи антипаразитарного препарата. Такая практика уже признана опасной официальным научным сообществом.
ЧТО УТВЕРЖДАЕТСЯ?
С помощью лекарства ивермектин в Индии с дельта-штаммом удалось справиться за считанные недели. И почему-то об этом чудо-лекарстве никто не рассказывает.
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?
В Индии действительно (как и в некоторых других странах) в начале пандемии ученые и врачи пытались найти недорогие лекарства, которые можно было бы использовать для лечения и профилактики COVID-19.
Ложная надежда на использование ивермектина для лечения COVID-19 возникла в результате лабораторного исследования, проведенного в апреле 2020 года в Австралии. Хотя результаты этого исследования были широко распространены, у ученых сразу возникли серьезные сомнения. Концентрация ивермектина, которую применяли в этом исследовании, была в 20-2000 раз выше, чем стандартные дозы, используемые для лечения паразитарных инфекций человека. И действительно, многие эксперты фармацевты подтвердили эти опасения в течение месяца после публикации статьи. Такие высокие концентрации препарата могут быть чрезвычайно токсичными.
Другой часто цитируемый документ о предполагаемом воздействии ивермектина на COVID-19 был отозван в июле 2021 года после того, как ученые обнаружили серьезные недостатки в исследовании.( https://www.nature.com/articles/d41586-021-02081-w ) Эти недостатки варьировались от неправильного статистического анализа до расхождений между собранными данными и опубликованными результатами, дублированных историй болезни и включения в выборку субъектов исследования, которые умерли еще до включения в исследование. Что еще более тревожно, по крайней мере два других часто цитируемых исследования вызвали серьезные подозрения по поводу научного мошенничества.
На момент написания этой статьи два крупных рандомизированных клинических испытания не показали значительной пользы от использования ивермектина для лечения COVID-19. Авторитетные национальные и международные организации здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения, Центр по контролю и профилактике заболеваний США и другие, единогласно рекомендуют не использовать ивермектин для предотвращения или лечения COVID-19, за исключением контекста клинических испытаний. Эстонское агентство по лекарствам высказывает ту же позицию.
Кристи Сарап, Начальник отдела коммуникаций Государственного агентства по лекарствам:
— В настоящее время нет убедительных данных, подтверждающих использование ивермектина для лечения коронавируса. Ивермектин в Эстонии отпускается только по рецепту. Он используется для лечения от паразитов как у людей, так и у животных. В Эстонии нет разрешения на продажу таблеток ивермектина для использования препарата человеком, но ивермектин можно использовать без разрешения на продажу на основании заявки Эстонского общества инфекционных заболеваний, то есть его все еще можно получить в аптеке только по рецепту и без отдельного обращения к врачу.
И в Индии, с которой все эти разговоры и начались, тоже в ивермектине как лекарстве от SARS-CoV-2 разочаровались и не рекомендуют его для подобной лечебной практики.
ВЫВОД: ЛОЖЬ. Ивермектин не рекомендован для лечения от коронавирусной инфекции, достоверных данных о его эффективности в этом качестве нет.
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