Основной раунд женского ЕВРО-2022 готов к старту!

С 20 по 23 октября в разных уголках Европы будет проведены четыре мини-турнира, победители которых составят квартет сильнейших женских сборных Старого Света. Именно между этими четырьмя сборными с 24 по 27 марта 2022 года будет разыгран титул чемпионов Европы. Отметим, что изначально турнир должен был пройти с мая 2020-го по февраль 2021-го, но из-за пандемии это не представлялось возможным.

Победительницы прошлого чемпионата – сборная Испании, 12 других европейских команд, а также три сборные, прошедшие предварительный раунд квалификации (Бельгия, Нидерланды и Словакия), разделены на четыре группы, из которых в финальную стадию выйдут лишь победители.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа 1 : Россия, Венгрия, Беларусь (хозяева), Нидерланды.

: Россия, Венгрия, Беларусь (хозяева), Нидерланды. Группа 2 : Португалия, Хорватия (хозяева), Польша, Словения.

: Португалия, Хорватия (хозяева), Польша, Словения. Группа 3 : Украина (хозяева), Финляндия, Чехия, Бельгия.

: Украина (хозяева), Финляндия, Чехия, Бельгия. Группа 4: Испания, Италия, Швеция (хозяева), Словакия.

На пути в основной раунд сборная Бельгии по пенальти одолела сборную Гибралтара (5:4), а матч с командой Казахстана был отменён. Сборная Нидерландов на предварительном раунде победила Боснию и Герцеговину, Армению и Молдову, а словацкие футболистки обыграли соперниц из Сербии, Северной Ирландии и Литвы.