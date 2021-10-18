18.10.2021, 15:19
ФОТО | Уже еженедельно! Топливо на заправках вновь подорожало(32)
Фото читателя Delfi
Цена автомобильного топлива на заправках Эстонии вновь выросла.
Стоимость топлива на заправках сегодня снова повысилась: бензин марки "95" продается теперь по 1,584 евро за литр. Бензин марки "98" предлагается по цене 1,634 евро за литр.
Цена дизельного топлива повысилась до 1,374 евро за литр.
Еще на прошлой неделе цены на заправках Эстонии были следующими: "95" - 1,559 евро, "98" - 1,609 евро и цена литра дизельного топлива - 1,349.