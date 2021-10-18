В этом году количество нуждающихся в автопомощи машин бьет рекорды

”Больше всего потребность в автопомощи возникает в связи с технической поломкой — это почти 40% случаев. Однако нередко встречаются и проблемы с запуском машины, аварии во время движения, проколы шин и многое другое. Кроме того, вызвать автопомощь можно и в том случае, если у машины внезапно закончилось топливо. Мы рады констатировать, что среди наших клиентов страхования каско и дорожного страхования, которым автопомощь предлагается бесплатно, в течение последних лет сформировалась привычка при необходимости вызывать помощь без промедления”, — говорит Нааритс.

Мартин Нетс, исполнительный директор предприятия OÜ Roheline Laine, которое является партнером ERGO и предлагает круглосуточную экстренную помощь и рассмотрение ущерба, также подтверждает, что количество пользователей автопомощи за последние годы постоянно росло, хотя в прошлом году ситуация отличалась от обычной по объективным причинам. ”В марте 2020 года во время первой волны коронавируса количество нуждавшихся в автопомощи водителей значительно сократилось, и по результатам по всему году данный показатель оказался ниже показателя за предыдущий 2019 год. Однако в январе нынешнего года вследствие сложных погодных условий мы зарегистрировали в два раза больше случаев, чем годом ранее. Кроме того, резкий скачек был зафиксирован летом — с июля по август мы зарегистрировали 772 случая, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 600. Большая часть людей уже были вакцинированы, популярность самолета в качестве транспортного средства для путешествий упала, и значительно вырос внутренний туризм и количество поездок на машине в Латвию, Литву и другие страны Европы. Все это привело к рекордным цифрам случаев использования автопомощи, при том, что сейчас еще даже не закончился октябрь”, — объясняет Нетс.