В этом году количество нуждающихся в автопомощи машин бьет рекорды(2)
По словам руководителя портфеля страхования транспортных средств ERGO Кайдо Нааритса, за первые девять месяцев 2021 года было зарегистрировано 2360 случаев вызова автопомощи ERGO, что равнозначно количеству случаев, зарегистрированных в течение всего прошлого года. Если зимние месяцы были для автопомощи ERGO весьма напряженными в связи с погодными условиями, то летом число случаев резко подскочило в результате роста популярности поездок на автомобиле.
”Больше всего потребность в автопомощи возникает в связи с технической поломкой — это почти 40% случаев. Однако нередко встречаются и проблемы с запуском машины, аварии во время движения, проколы шин и многое другое. Кроме того, вызвать автопомощь можно и в том случае, если у машины внезапно закончилось топливо. Мы рады констатировать, что среди наших клиентов страхования каско и дорожного страхования, которым автопомощь предлагается бесплатно, в течение последних лет сформировалась привычка при необходимости вызывать помощь без промедления”, — говорит Нааритс.
Мартин Нетс, исполнительный директор предприятия OÜ Roheline Laine, которое является партнером ERGO и предлагает круглосуточную экстренную помощь и рассмотрение ущерба, также подтверждает, что количество пользователей автопомощи за последние годы постоянно росло, хотя в прошлом году ситуация отличалась от обычной по объективным причинам. ”В марте 2020 года во время первой волны коронавируса количество нуждавшихся в автопомощи водителей значительно сократилось, и по результатам по всему году данный показатель оказался ниже показателя за предыдущий 2019 год. Однако в январе нынешнего года вследствие сложных погодных условий мы зарегистрировали в два раза больше случаев, чем годом ранее. Кроме того, резкий скачек был зафиксирован летом — с июля по август мы зарегистрировали 772 случая, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 600. Большая часть людей уже были вакцинированы, популярность самолета в качестве транспортного средства для путешествий упала, и значительно вырос внутренний туризм и количество поездок на машине в Латвию, Литву и другие страны Европы. Все это привело к рекордным цифрам случаев использования автопомощи, при том, что сейчас еще даже не закончился октябрь”, — объясняет Нетс.
По словам Кайдо Нааритса, возросший спрос на автопомошь был обусловлен также и тем, что эту услугу удалось сделать еще более удобной и быстро доступной для клиентов. Так, ERGO стало первым страховым обществом в Эстонии, которое начало использовать услугу цифровой автопомощи. Она представляет собой простое и не требующее скачивания веб-приложение. Приложение позволяет быстро определить свое месторасположение и отслеживать место нахождения и движения буксировочной машины, благодаря чему помощь добирается до места значительно быстрее. Для сравнения Нааритс отмечает, что если при заказе цифровой автопомощи буксир начинает движение в среднем через 50 секунд, то при заказе по телефону для этого может потребоваться 6 минут. ”Это сравнимо с заказом такси — если при звонке диспетчеру машина может приехать и через полчаса, то заказ через приложение может позволить сесть в такси уже через несколько минут”, — добавляет Нааритс.
Мартин Нетс говорит, что цифровая автопомощь была принята клиентами очень хорошо: ”В своих отзывах клиенты нередко выражали приятное удивление, и некоторые из них говорили, что большинство заказов вполне можно было бы представлять именно таким образом, экономя время и позволяя визуально следить за там, когда буксир или помогающая машина приедет на место”.
”Самым радующим примером является то, что один 80-летний житель Хийумаа уже два раза заказывал автопомощь посредством полностью цифрового способа, один раз в августе и один раз в октябре. Если в более крупных городах помощь добирается до нуждающегося в ней примерно за полчаса, то, например, к этому господину из Хийумаа, автомобиль которого съехал в канаву, буксир подъехал уже через пару минут, так как в это время он случайно находился в соседней деревне”, — приводит пример Нетс.