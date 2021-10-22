ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | Живу всего в 30 км от Таллинна, а быстрый интернет — непозволительная роскошь!

"В наши дни интернет-соединение, а в первую очередь, его скорость, уже как свежий воздух и чистая вода. Те, у кого это все есть хорошего качества, считают это само собой разумеющимся, а у кого нет ждут чуда, пока кто-то что-нибудь не предпримет. Возможности частного лица самому что-то сделать ограничены", — пишет читатель Delfi Райго Партс.

Он жалуется, что хотя живет не на острове и не в приграничной зоне, а всего в 30 км от Таллинна на хуторе под Кохила, но никак не может решить проблемы с интернет-соединением.

"За 30 лет испробовал все варианты, начиная от телефонного модема. Использовал все предлагаемые операторами связи решения, но все идет по одному и тому де сценарию", — констатирует он и добавляет, что как правило, одно из трех решений сначала работает, а потом начинаются проблемы.

Когда в Эстонию пришла связь 4G, то он перешел в сеть TELE2, а скорости интернета в 8-12 Мбит/сек вначале хватало для двоих людей, но потом пандемия коронавируса и работа из дома снизили скорость вполовину. Райго жалуется, что теперь скорость вечером составляет не более 0,5 Мбит/сек. По его словам, отношения с прошлым оператором ELISA закончились также: от начальной скорости 4 Мбит/сек к Рождеству осталось лишь 0.1 Мбит/сек.

"И это все в ситуации, когда стандартом становится 100 Мбит/сек. Ведь невозможно представить, чтобы напряжение электрического тока в вашем доме понизилось с 230 В до 3 В. Лампочки накаливания еще кое-как работали бы, а остальные электрические устройства использовать было бы невозможно", — проводит параллель читатель.

Райго говорит, что написать гневное письмо его заставил тот факт, что уже было дано обещание провести нормальное интернет-соединение, но проект так и не дошел до его места жительства. Потом в волостной газете появилось сообщение, что в Кохила начались соотвествующие работы, но на сайте Eesti Energia по-прежнему нет информации об этом.

"Теперь душу терзает подозрение, что сеть быстрого соединения проведут только туда, где ее удобно и выгодно использовать, то есть, в густонаселенную местность", — опасается мужчина. Он боится, что отдельные хутора останутся без соединения, зато где-то в таблице поставят галочку в графе "сделано", несмотря на то, что оставшиеся 30 домов так и останутся без нормального интернета.