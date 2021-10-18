Расширяется список лиц, получающих компенсации на оплату стоматологических услуг
По словам председателя комиссии по социальным делам Сирет Котка, поправки затронут более 60 000 совершеннолетних, имеющих минимальную социальную защиту. ”Стоматологические услуги стоят дорого, и поэтому многим они недоступны. Люди, оставшиеся без работы и получающие пособие по бедности, и так находятся в тяжелом положении и их ограниченных средств не хватает на стоматологические услуги. Одобренный сегодня комиссией законопроект позволит им начать лечение”, — сказала Котка.
Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт добавила, что законопроект поможет тем, кто из-за высоких прочих расходов откладывает визиты к стоматологу. ”Компенсация невысокая, и в случае с более серьезными проблемами она не предоставит помощи в достаточной мере, однако поможет хотя бы один раз в год сходить на контроль к стоматологу и начать лечение”, — сказала Кютт.
Согласно поправкам, начиная с 2022 года лица, зарегистрированные в качестве безработных, и лица, получающие пособие по бедности, смогут использовать компенсацию на оплату стоматологических услуг в размере 85 евро в год при оплате обязательного самофинансирования в размере до 15 %. По состоянию на 2021 год число зарегистрированных безработных составляло порядка 60 000 человек. Число лиц, получающих пособие по бедности, на которых не распространяется возможность использования максимальной ставки компенсации, и которые не зарегистрированы в качестве безработных, составляет порядка 1300.
На данный момент максимальную ставку компенсации могут использовать пенсионеры по нетрудоспособности или пенсионеры по старости, лица с частичной или полной нетрудоспособностью, лица в возрасте более 63 лет, беременные, матери детей в возрасте до одного года и лица, нуждающиеся в повышенном стоматологическом лечении ввиду их заболевания или оказанных услуг здравоохранения.
По плану закон вступит в силу 1 января 2022 года. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в результате поправок в Больничной кассе возникнут дополнительные расходы на сумму немногим более миллиона евро.
Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о медицинском страховании (467 SE) пройдет первое чтение 27 октября.