ФОТО | В Таллинне стены гаражей рухнули прямо на тротуар

По словам председателя правления квартирного товарищества Kappeli 5 Катре Кыртс, ночью она услышала сильный хлопок, после чего ей позвонили из соседнего дома и сообщили об инциденте.

Прибывшие на место спасатели расчистили дорогу и установили ограждения. Сегодня на место прибудут специалисты в области строительства, чтобы оценить ситуацию. Кыртс исключает причастность к случившемуся людей. Она считает, что это произошло из-за сильного ветра, ведь строение было уже старым.