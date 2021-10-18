18.10.2021, 13:34
ФОТО | В Таллинне стены гаражей рухнули прямо на тротуар(22)
Erakogu
В воскресенье рано утром в Таллинне по адресу Тюрнпу, 5 стены кирпичных гаражей упали на тротуар.
По словам председателя правления квартирного товарищества Kappeli 5 Катре Кыртс, ночью она услышала сильный хлопок, после чего ей позвонили из соседнего дома и сообщили об инциденте.
Прибывшие на место спасатели расчистили дорогу и установили ограждения. Сегодня на место прибудут специалисты в области строительства, чтобы оценить ситуацию. Кыртс исключает причастность к случившемуся людей. Она считает, что это произошло из-за сильного ветра, ведь строение было уже старым.
К счастью, в инциденте никто не пострадал.