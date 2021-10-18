Полиция задержала граждан Ирака, незаконно приехавших в Эстонию через Беларусь

В пятницу полицейские проверили документы двуx мужчин в районе Юлемисте и выяснили, что у 24- и 27-летних иностранцев нет права находиться в Эстонии. Их личности установили по полученным в Латвии картам о ходатайстве о международной защите.

Полицейские доставили граждан Ирака в центр задержания и установили, что иностранцы прибыли в ЕС в августе, когда незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу. Они было задержаны латвийскими пограничниками и направлены в центр размещения, который они покинули самовольно на прошлой неделе.

Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару сказал, что граждане Ирака прибыли на автобусе из Риги в Валка, после чего пешком пересекли латвийско-эстонскую границу и поехали в Таллинн на рейсовом автобусе. „Они хотели отправиться из Таллинна в Стокгольм на пароме вечером пятницы", — рассказал Ару.

На сегодняшний день Департамент полиции и погранохраны получил разрешение суда на задержание иностранцев на срок до двух месяцев и сотрудничает с Латвией в вопросах выдворения этих иностранцев из страны.

Ару отметил, что с лета полиция проверяет в усиленном составе пассажиров и транспортные средства как в портах Северной Эстонии, так и в приграничных районах Западной и Южной Эстонии.

"Миграционное давление из Беларуси очень высоко, а в центрах размещения в Латвии, Литве и Польше по-прежнему много людей, которые могут иметь желание использовать Эстонию для миграции в Финляндию или Швецию, — сказал Ару. — Мы делам все для того, чтобы Эстония не стала транзитным государством для незаконной миграции”.

С середины августа, когда полиция усилила контроль на границе, при пересечении границы было проверено почти 185 000 человек и более 95 000 транспортных средств.