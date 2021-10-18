ГРАФИК | Темп вакцинации замедлился. Открытые у избирательных участков вакцинационные пункты не помогли

Темп вакцинации в Эстонии по-прежнему идет на спад. В воскресенье можно было вакцинироваться от COVID-19 в 30 различных местах по всей Эстонии.

Тем не менее, доз вакцины на прошлой и позапрошлой неделе было введено меньше, чем за неделю до этого. На позапрошлой неделе было введено 13 385 доз вакцины, а на прошлой 12 107, что на 1278 лоз меньше.

Самый большой охват вакцинации населения сейчас наблюдается на Хийумаа - 79,09%. Ниже всего охват по-прежнему в Ида-Вирумаа - всего 51,51%. В положительном смысле отличился и уезд Тартумаа, где вакцинировано 74,5% населения.

Всего в Эстонии от коронавируса вакцинированы 58% жителей.