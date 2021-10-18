Проверка общества на толерантность или настоящее скандинавское безумие? Кинокритик поделился рецензией на фильм "Агнец"

Уже не раз мы видели фильмы про скандинавское уединение и развивающееся в связи с этим безумие. Герои фон — Трировского ”Антихриста” похожим с героями ”Агнца” образом живут вдвоём в отдельно от цивилизации стоящем домике, и из этого не происходит ничего хорошего. В сериале ”Фортитьюд” дело происходит в отдалённом северном городке с населением что-то около 400 человек, и эта разреженность населения тоже не способствует такой же размеренности событий.

В исландском фильме ”Агнец” (хотя перевод названия как ”Овечка” был бы гораздо адекватнее, никаких христианских аллюзий в этом смысле там не присутствует) всё примерно так же. Пара фермеров живёт в отдельно стоящем домике где-то на отшибе от всего и выращивает овец. У них умерла то ли одна дочь, то ли даже больше (судя по могильным крестам), и, видимо, всех их они неизменно называли Ада. Почему умирали дочери, нам не сообщают, но, в целом, наверное нетрудно умереть в суровых исландских условиях, если ты младенец, родившийся далеко от заметных очагов цивилизации.

И, в результате накатившего на пару неизбежного скандинавского безумия, они как-то негласно договариваются удочерить маленькую овечку, и, натурально, начинают воспитывать её как девочку, относиться к ней как к своей дочери и воспринимать её как человека. Овечка тоже не промах, и, в помощь им, отращивает целую человеческую руку, и начинает ходить на двух ногах — но это всё, чем она похожа на человека. Хотя нет, она, вроде бы, что-то соображает, реагирует на речь и совершает какие-то действия, которые можно счесть за разумные.