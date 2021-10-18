Проверка общества на толерантность или настоящее скандинавское безумие? Кинокритик поделился рецензией на фильм "Агнец"(1)
Уже не раз мы видели фильмы про скандинавское уединение и развивающееся в связи с этим безумие. Герои фон — Трировского ”Антихриста” похожим с героями ”Агнца” образом живут вдвоём в отдельно от цивилизации стоящем домике, и из этого не происходит ничего хорошего. В сериале ”Фортитьюд” дело происходит в отдалённом северном городке с населением что-то около 400 человек, и эта разреженность населения тоже не способствует такой же размеренности событий.
В исландском фильме ”Агнец” (хотя перевод названия как ”Овечка” был бы гораздо адекватнее, никаких христианских аллюзий в этом смысле там не присутствует) всё примерно так же. Пара фермеров живёт в отдельно стоящем домике где-то на отшибе от всего и выращивает овец. У них умерла то ли одна дочь, то ли даже больше (судя по могильным крестам), и, видимо, всех их они неизменно называли Ада. Почему умирали дочери, нам не сообщают, но, в целом, наверное нетрудно умереть в суровых исландских условиях, если ты младенец, родившийся далеко от заметных очагов цивилизации.
И, в результате накатившего на пару неизбежного скандинавского безумия, они как-то негласно договариваются удочерить маленькую овечку, и, натурально, начинают воспитывать её как девочку, относиться к ней как к своей дочери и воспринимать её как человека. Овечка тоже не промах, и, в помощь им, отращивает целую человеческую руку, и начинает ходить на двух ногах — но это всё, чем она похожа на человека. Хотя нет, она, вроде бы, что-то соображает, реагирует на речь и совершает какие-то действия, которые можно счесть за разумные.
На протяжении какого-то времени овечка, которую, естественно, тоже называют Адой, становится воплощением милоты. И достаточно долго ты, сидя в зрительном зале, не понимаешь, почему прокатчики аттестовали этот фильм как ”драму”, а то и ”фильм ужасов”. Ничего ужасного в фильме долго не происходит, он кажется такой милой семейной драмой про лёгких фриков, принятие, толерантность и относительность понятия ”счастье”, о чём прямым текстом нам довольно долго говорит мать семейства Мария в исполнении прекрасной, как всегда, Нуми Рапас.
Но, как говорится, расскажи богу или мирозданию о своих планах, и оно устроит тебе цугундер, чтобы это слово ни означало. Скандинавское безумие, как и в других приведённых нами примерах жанра, накатывает медленно, но неотвратимо, всё это напоминает поговорку про русских, которые долго запрягают, да быстро едут. Так же работает и нордический рок во всех его проявлениях. Не могу сказать, что концовка фильма делает его полноценным фильмом ужасов, но градус безумия резко возрастает. То есть, если вы успели смириться с тем, что воспитание маленькой, пусть даже слегка антропоморфной овечки в качестве собственного ребёнка — это всего лишь проверка общества (а с ним и зрителя) на толерантность, и ничего такого уж сумасшедшего в этом нет — вон ведь, у неё целая одна человечья рука — то дождитесь конца фильма.
Скандинавское безумие необъяснимо, как-то инфернально-привлекательно и, как мне кажется, эндемично для этих культур. Долгие холодные зимы и употребление в качестве еды и напитков разнообразных очень странных веществ сказываются как в долгой, так и в средней перспективе. Люди придумывают Икею и снимают ”Антихриста” (ну и ”Агнца”). Ни в одной другой части света такого произойти не могло бы.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.