Грядет перепись населения: она начнется с обновления данных регистра народонаселения(3)
По словам генерального директора Департамента статистики Урмета Леэ, в случае нынешней переписи населения данные регистров имеют критическое значение. ”Перепись населения, проводимая каждые десять лет, в этом году будет в большом объеме опираться на электронные регистры, поэтому приведенные в порядок верные данные будут иметь ключевое значение как для получения достоверных результатов, так и для формирования основы для принятия решений государственного значения”, — сказал генеральный директор.
”В последние годы государство приложило много усилий для того, чтобы изменение и сбор данных стали максимально удобными. Теперь мы призываем к тому, чтобы каждый житель внес свой вклад в этот процесс — проверил свои контактные данные и данные об образовании, месте жительства и национальности, и, при необходимости, внес нужные коррективы”, — добавил Урмет Леэ.
Основанием для электронной переписи населения, которая начнется 28 декабря 2021 года, станут различные регистры, важнейшими из которых являются регистр народонаселения и строительный регистр. Согласно последнему исследованию общественного мнения, проведенному в конце прошлого года, подавляющее большинство жителей Эстонии — 87 процентов — были готовы проверить и исправить свои данные до начала переписи.
”Регистрация места жительства — обязательна для каждого. Это договоренность между человеком и местным самоуправлением — часть налогов люди платят самоуправлениям по месту жительства, благодаря чему местные власти могут лучше заботиться о жизни своего населения: планировать общественные услуги, назначать необходимые пособия, ухаживать за дорогами, приводить в порядок общественное пространство и многое другое. Поэтому важно, чтобы каждый из нас чувствовал и собственную ответственность за верность своих данных и обновлял их по мере необходимости. Только так мы сможем гарантировать, что нужная информация, помощь, поддержка максимально быстро найдут дорогу к тому, кто в ней нуждается”, — сказал вице-канцлер по делам народонаселения и гражданского общества Министерства внутренних дел Райво Кюйт.
Стартующая сегодня всеэстонская кампания по приведению в порядок регистров призывает всех людей принять участие в первом этапе переписи населения, то есть проверить и привести в порядок свои данные. Проще всего это сделать на сайте www.rahvastikuregister.ee, где для авторизации можно воспользоваться ID-картой, мобильным ID или Smart-ID. После авторизации нужно выбрать закладку ”Мои данные”, проверить их, при необходимости изменить и подтвердить. Данные, при желании, можно также проверить и исправить в местном самоуправлении.
Данные регистра народонаселения используются не только для переписи населения — они нужны для выполнения текущих задач, поставленных перед государством и местными самоуправлениями. В их число входят, к примеру, осуществление медицинской помощи, распределение пособий, обеспечение школьного образования, строительство дорог. При оказании и планировании таких услуг за основу берутся основные данные, внесенные в регистр народонаселения.
Основной этап переписи народонаселения и жилищного фонда начнется 28 декабря, когда каждый житель Эстонии приглашается заполнить электронный переписной лист. В рамках переписи будут задаваться только те вопросы, ответов на которые в регистрах на данный момент еще нет: к примеру, вопросы о владении языками и диалектами, вероисповедании и ограничениях, связанных с состоянием здоровья.