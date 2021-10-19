Спасатели, полиция и скорая просят водителей пропускать оперативный транспорт: от этого зависит чья-то жизнь!

Спасатели, полиция и скорая помощь реагируют в течение суток более чем, на 750 вызовов по всей Эстонии. Каждый год оперативный транспорт попадает примерно в 185 дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по разным причинам. Иногда погодные условия могут стать фатальными для оперативной машины, но нередки случаи, когда ДТП происходит из-за недостатка внимания со стороны других участников дорожного движения. Аварии с участием оперативной машины обычно имеют серьёзные последствия, ведь тогда в помощи нуждаются спасатели, работники скорой помощи или полицейские, а тем, к кому они спешили, приходится дольше ждать прибытия помощи.

”У реагирующей команды каждая секунда на счету — включённый проблесковый маячок говорит о том, что машина спешит на место, где кто-то в беде или его жизнь или имущество нуждается в срочной помощи. Поэтому так важно, чтобы это учитывали и другие участники дорожного движения — как водители, так и пешеходы”, — объяснил руководитель отдела готовности к спасательным работам Спасательного департамента Лехо Лемсалу. ”К сожалению, бывают случаи, когда оперативной машине не уступают дорогу и недостаточно быстро освобождают путь. Из-за этого, спешащая на вызов, команда теряет драгоценное время, и событие, на которое она едет, может иметь более серьёзные последствия”, — добавил Лемсалу.