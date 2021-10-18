Завтра правительство обсудит изменение порядка облегченного карантина в школах

Помимо прочего, будет обсуждаться тестирование учеников младше 12 лет, поскольку вакцинация на них не распространяется, а заболеваемость высокая. ”Невакцинированные ученики с намного более высокой долей вероятности заразят других, чем вакцинированные ученики”, — сказала Керсна и добавила, что в школах с широким охватом вакцинации дети не заболевают.