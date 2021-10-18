18.10.2021, 11:54
Завтра правительство обсудит изменение порядка облегченного карантина в школах
Foto: Tiit Blaat
Министр образования Лийна Керсна сообщила, что завтра правительство обсудит внесение изменений в облегченный порядок карантина, действующий в школах.
Помимо прочего, будет обсуждаться тестирование учеников младше 12 лет, поскольку вакцинация на них не распространяется, а заболеваемость высокая. ”Невакцинированные ученики с намного более высокой долей вероятности заразят других, чем вакцинированные ученики”, — сказала Керсна и добавила, что в школах с широким охватом вакцинации дети не заболевают.
"В случае же с учителями наблюдается обратная тенденция: вакцинированные учителя тоже заражаются, и мы видим, что эффективность AstraZeneca со временем снизилась. Поэтому и было решено сразу предоставить учителям бустерные дозы. Очень важно, чтобы учителя воспользовались этой возможностью”, — отметила министр.
Подробностей плана, который будет обсуждать правительство завтра, Керсна не раскрывает.