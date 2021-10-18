На выходных спасателям пришлось три раза вызволять людей, застрявших в лифтах в спальных районах Таллинна

16 октября в 14:08 спасателей вызвали на улицу Махтра в Ласнамяэ, где в лифте жилого дома застряла пожилая женщина. Так как специалисты по ремонту лифтов не могли предложить подходящего времени, а у старушки началась нехватка кислорода, то пришлось вмешаться спасателям. Они открыли двери лифта, извлекли оттуда женщину и передали ее медикам.

17 октября в 14:29 спасатели получили еще один вызов Ласнамяэ — на этот раз в лифте на первом этаже застряли 4 человека, среди которых двое детей. Служба по ремонту лифтов снова не смогла сказать, когда прибудет на место, поэтому спасатели помогли людям выбраться из лифта и передали их медикам для проверки здоровья.

17 октября около 01:00 также произошел инцидент с лифтом на улице Акадеэмия теэ в Мустамяэ. На этот раз в лифте застряли полицейские, которых вызвали в связи с нарушением ночного покоя. Так как служба ремонта лифтов слишком долго реагировала на вызов, полицейским помогли выбраться спасатели.