ПОДКАСТ | "Сависаар был символом, звездой, воплощением надежд. Кылварт — просто хороший управленец"

Мы знаем, Центристская партия долгие годы использовала аргумент, который всегда работал — в Ида-Вирумаа хуже, чем в остальной Эстонии, потому что в Рийгикогу другая коалиция, где нет центристов. Они обижают Северо-Восток и не дают деньги региону. И, конечно, "не любят русских". Теперь центристы у власти на Тоомпеа с 2016 года. У них есть возможность руководить государственным бюджетом. А в Ида-Вирумаа резко ситуация не улучшилась за последние пять лет. Когда твоя власть держится на одном "феноменальном" аргументе, а потом он пропадает — то вот тебе результат", — отметил Сергей Метлев.

"Скорее всего, в Ида-Вирумаа смогли навязать конкуренцию центристам. Более 20 лет там были только центристы. Вдруг старые деятели начали осматриваться и баллотироваться по другими спискам и с другими партиями. Плюс появились новые лица, которые известны на местах.

По словам главреда RusDelfi Андрея Шумакова, эти выборы центристы не могут занести себе в актив. "Они проиграли в Таллинне и Нарве. Они не проиграли Кохтла-Ярве, но потеряли большинство. Сейчас "центристские вотчины" переходят в другие руки или им придется властью делиться".

"Действительно, до выборов политологи призывали не голосовать за мелкие союзы или "Зеленых Эстонии", так как эти голоса пойду в копилку центристов. Поэтому, мне кажется, избиратель выбрал более весомую политическую силу", — добавил ведущий Виталий Бесчастный.

Центристская партия не утратила поддержку избирателей. И даже слегка приобрела. Но избирательная система в этот раз продиктовала их поражение", — сказал политический обозреватель Сергей Метлев в студии RusDelfi. Напомним, центристы получили в 2017 году минимум мандатов для единовластия — 40, в этом — 38.

"Самое свежее исследование Norstat оказалось верным, если мы говорим о погрешности в три процента. Все предсказали, что даже при позитивном исходе центристам все равно не хватит несколько мандатов для абсолютного большинства. Так и получилось. Центристская партия потеряла единоличную власть благодаря особенностям нашей избирательной системы. А именно: на прошлых выборах они получили меньше голосов и процентов (сейчас 45%, в 2017 году 44% — RusDelfi). Но в прошлый раз масса голосов ушла в корзину, потому что "Список Сависаара", "Зеленые Эстонии" и остальные не преодолели 5% барьер. Центристы получили только один компенсационный мандат.

Михаил Кылварт получил 27 тысяч голосов, на три тысячи больше, чем на прошлых выборах, но все равно меньше, чем рекорд Эдгара Сависаара в 40 тысяч голосов. "Сависаар был символом, звездой, воплощением надежд. Кылварт просто хороший управленец, и таллиннцы это заметили. Он спокойный, конкретный, главной темой выборов взял коммунальщину: парки, дороги, детские сады. Людям это понравилось", — уточнил Метлев.

Первый номер в Мустамяэ, спикер Рийгикогу, бывший премьер-министр Юри Ратас получил 3034 голосов. Это на 5 тысяч меньше, чем старейшина района Лаури Лаатс. Это можно назвать поражением, или как минимум сильным ударом по авторитету председателя партии. "Лаури Лаатс еще по предварительным замерам был в топе узнаваемости старейшин Таллинна. Среди самых узнаваемых были Владимир Свет и он. Другие серьезно уступали. Лаатс человек с пропеллером. Он отсвечивал не только на всех экранах и газетах, так, наверное, еще и под окнами жителей Мустамяэ. Он совершил технологический трюк — все правильно сделал с точки зрения маркетинга. Плюс, когда ты старейшина, ты записываешь себе в актив каждый фонарь, каждую скамейку. Он смог связать с собой все достижения коммунального хозяйства. У него была интересная традиция: по воскресенья на велосипеде разъезжал по району и проверял, все ли в порядке с городским имуществом, общался с бабушками и делал отчет в социальных сетях", — пояснил Сергей Метлев.

Центристы не получили абсолютное большинство впервые с 1999 года. У них 38 мандатов, а нужно 40. По словам Метлева, возможны несколько вариантов. "Сейчас центристы анализируют список депутатов горсобрания, ищут двух человек, которых можно перекупить, предложить выгодную должность в системе. Но это шаткая ситуация, если и купят, то не на 4 года. Я надеюсь, что они не пойдут на этот шаг, он запятнает их репутацию. Это не демократия. Также это нанесет гигантский ущерб той партии, от которых уйдет человек. В умах останется, что партия-Х предала идею сменяемости власти в городе. Все партии сейчас думают об этом — не дай бог от нас кто-то уйдет, это будет коллапс для бренда партии".

По мнению Метлева допускать реформистов до власти в Таллинне центристам невыгодно. "Партия реформ — сильная партия. Она укрепится в городе. Не исключаю, что они могут взять в коалицию Eesti 200, вплести в свою систему и сожрать. Это молодая партия, люди не связаны долгой партийной традицией и дисциплиной. Разброд и шатание в любой новой партии — первое, что происходит после хорошего результата. Я в такой ситуации был".

Продолжение — в нашем подкасте.