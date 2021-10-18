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ЧП и криминал
18.10.2021, 10:56
В Пярну нашли утонувшего мужчину
Foto on illustreeriv
Foto: Ago Tammik
16 октября в 12:26 в
Пярну
в расположенном на улице Мюнди пруду нашли утонувшего мужчину.
Спасатели
доставили тело на берег и передали полиции.
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