ЧП и криминал
18.10.2021, 10:56

В Пярну нашли утонувшего мужчину

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Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
Foto: Ago Tammik
16 октября в 12:26 в Пярну в расположенном на улице Мюнди пруду нашли утонувшего мужчину.

Спасатели доставили тело на берег и передали полиции.

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