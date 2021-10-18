Выборы 2021
18.10.2021, 11:36

ГРАФИК | Подсадные утки на местных выборах — кто они?

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На местных выборах партии зачастую прибегают к т. н. подсадным уткам — людям, занимающим высокие политические должности и тем самым известным общественности, благодаря чему можно получить неплохой урожай голосов. Выборы 2021 года не стали исключением.

Все бы ничего, но эти ”подсадные утки”, как правило, не собираются отказываться от своих кресел и посылают вместо себя в органы местного самоуправления замещающих членов.

Как мы видим, на этих выборах самой успешной ”подсадной уткой” оказалась Кейт-Пентус Росиманнус (Партия реформ) с 3586 голосами. Далее следуют ее соратники по партии министр юстиции Марис Лаури с 1852 голосами и министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт с 1309 голосами. За ними идут центристы: министр экономики и коммуникаций Таави Аас с 982 голосами и министр здоровья и труда Танель Кийк с 872 голосами.

Все они прошли в Таллиннское горсобрание, но, принимая во внимания их нынешние должности, можно предположить, что в органы местной власти они не пойдут.

Смотрите график!

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