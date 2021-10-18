ГРАФИК | Подсадные утки на местных выборах — кто они?

Все бы ничего, но эти ”подсадные утки”, как правило, не собираются отказываться от своих кресел и посылают вместо себя в органы местного самоуправления замещающих членов.

Как мы видим, на этих выборах самой успешной ”подсадной уткой” оказалась Кейт-Пентус Росиманнус (Партия реформ) с 3586 голосами. Далее следуют ее соратники по партии министр юстиции Марис Лаури с 1852 голосами и министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт с 1309 голосами. За ними идут центристы: министр экономики и коммуникаций Таави Аас с 982 голосами и министр здоровья и труда Танель Кийк с 872 голосами.

Все они прошли в Таллиннское горсобрание, но, принимая во внимания их нынешние должности, можно предположить, что в органы местной власти они не пойдут.

Смотрите график!