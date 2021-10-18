За сутки в Эстонии выявлен 821 случай заражения коронавирусом. Умерли три человека, в том числе 37-летний мужчина

По состоянию на утро 18 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 309 человек, из которых не вакцинированы 213, или 68,9%, и с завершенным курсом вакцинации 96, или 31,1%. Всего в больницах 408 зараженных коронавирусом пациентов, из которых 99 находятся в больнице из-за других заболеваний, но при тестировании оказались положительными.

За сутки в больницах открыли 44 новых истории болезни. Умерло трое зараженных коронавирусом: 37-летний мужчина, 82-летняя женщина и 90-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 4 975 результатов теста, из которых 821 оказался положительным. Из получивших положительный тест 539 не были вакцинированы и 282 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 190 доз вакцины, всего введено 1 401 024 дозы. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 68,1%.

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