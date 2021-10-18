Отмечали выборы? За сутки задержаны 24 алководителя, в ДТП пострадали 5 человек

В 15:41 около Мустамяэ теэ, 96 в Таллинне 36-летний мужчина на Audi A4 въехал сзади в Citroen C3, за рулем которого находился 48-летний мужчина. От удара Citroen отбросило вперед на автомобиль Toyota Avensis, на котором 42-летний мужчина совершал поворот направо. Водителя Citroen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:07 произошло ДТП на 9 километре шоссе Пинди-Вериярве в волости Выру, когда 50-летний мужчина на мотоцикле KTM съехал в кювет и врезался в дерево. Он не имел прав соответствующей категории, зато имел признаки алкогольного опьянения. Мотоциклиста доставили в Вырускую больницу.

В 18:00 у Пярнуского шоссе, 64 в Мярьямаа в Рапласком уезде 71-летняя женщина на Audi 8 сбила переходивших дорогу по пешеходному переходу 33-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. Пешеходов доставили в Ралпаскую больницу.

В 18:07 на перекрестке Капа и Туру в Кохила 71-летняя велосипедистка не уступила дорогу автомобилю Škoda Fabia, которым управлял 68-летний мужчина, и столкнулась с ним. Велосипедистку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки было задержано 24 пьяных водителя